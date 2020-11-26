26 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Molde 0-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

UEFA 'nde deplasmanda Norveç ekibi 'ye konuk oldu. İngilizler mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

UEFA 'nde heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürdü. B Grubu'nda sahasında ağırladığı 'nin köklü kulübü 'a 3-0 boyun eğdi.

Arsenal'ın golleri Pepe, Nelson ve Balogun'un ayağından gelirken, İngiliz ekibi grupta 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Molde ilse 6 puanda kaldı.

Braga 3-3 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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