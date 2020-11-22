Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Sheffield United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Premier Lig izle...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Wes Ham kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - West Ham United maçı 22 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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