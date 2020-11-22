22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia 0-0 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spezia 0-0 Atalanta MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'nin (Serie A) 8. haftasında Atalanta, deplasmanda Spezia ile golsüz berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Serie A'nın 8. haftasında Spezia ile Atalanta, Alberto Picco Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki ekip, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Atalanta bu sonuçla puanını 14'e yükselterek 6. sırada yer aldı. Puanını 9'a çıkaran Spezia ise 12. sırada kendine yer buldu.

Serie A'nın 9. haftasında Atalanta, 28 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Verona'yı ağırlayacak. Spezia ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de Cagliari deplasmanına konuk olacak.

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