22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig izle...

'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fulham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Everton maçı 22 Kasım Pazar günü saat 15:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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