Fulham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Fulham ile Everton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig izle...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde Fulham ile Everton kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fulham - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Everton maçı 22 Kasım Pazar günü saat 15:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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