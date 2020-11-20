Ligue 1'in 10 haftasındaki en iyi 11'e Zeki Çelik de girdi

Fransa Ligue 1'de 10 hafta geride kalırken, Fransız basını şu ana kadar olan süreçte en iyi 11'ini belirledi. Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, en iyi 11'e 5 oyuncu verirken; Zeki Çelik de kadroda kendine yer buldu.

Fransa Ligue ekiplerinden Lille'de forma giyen Türk futbolcuların performansı günden güne artıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın iki kez yaptığı hat-trick'le beraber Burak Yılmaz'ın ligdeki golleri ve Zeki Çelik'in istikrarı da dikkat çekiyor.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de her hafta futbolcu performanslarına göre bir puan belirleyip 'haftanın en iyi 11'ini' oluşturuyor. Gazete, ligdeki ilk 10 haftada en çok puan toplayan oyunculardan kurulu bir 11 belirledi. Lille forması giyen 5 oyuncunun yer aldığı bu 11'de, milli defans oyuncusu Zeki Çelik de kendisine yer buldu.

En iyi 11'e Lille'den giren diğer oyuncular ise Botman, Sanches, Fonte ve Bamba oldu.

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