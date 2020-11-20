20 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1'in 10 haftasındaki en iyi 11'e Zeki Çelik de girdi

En iyi 11'e o da seçildi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.11.2020

Fransa Ligue 1'de 10 hafta geride kalırken, Fransız basını şu ana kadar olan süreçte en iyi 11'ini belirledi. Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, en iyi 11'e 5 oyuncu verirken; Zeki Çelik de kadroda kendine yer buldu.

Fransa Ligue ekiplerinden Lille'de forma giyen Türk futbolcuların performansı günden güne artıyor. Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın iki kez yaptığı hat-trick'le beraber Burak Yılmaz'ın ligdeki golleri ve Zeki Çelik'in istikrarı da dikkat çekiyor.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de her hafta futbolcu performanslarına göre bir puan belirleyip 'haftanın en iyi 11'ini' oluşturuyor. Gazete, ligdeki ilk 10 haftada en çok puan toplayan oyunculardan kurulu bir 11 belirledi. Lille forması giyen 5 oyuncunun yer aldığı bu 11'de, milli defans oyuncusu Zeki Çelik de kendisine yer buldu.

En iyi 11'e Lille'den giren diğer oyuncular ise Botman, Sanches, Fonte ve Bamba oldu.

Lille'den temsilcilerimize destek! İşte o paylaşım haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mesut Özil'den cuma mesajı! İslamofobi ve İslam karşıtlığı... Mesut Özil'den cuma mesajı! "İslamofobi ve İslam karşıtlığı..."
Eto'o futbola mı dönüyor? Eto'o futbola mı dönüyor?
Canlı yayında açıkladı! Ali Akman'ı isteyen takım... Canlı yayında açıkladı! "Ali Akman'ı isteyen takım..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör