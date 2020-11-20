20 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Rennes'ten Camavinga'yı transfer etmek istiyor!

Juventus’tan genç isme servet! 80 milyon euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

İtalya Serie A'da 6 maçta 2 galibiyet alabilen , kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'te forma giyen 'yı listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fransız ekibiyle geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz döneminde de Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılmıştı. Gösterdiği performansla Fransa A Milli Takımı'na kadar yükselen Camavinga'nın ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor.

Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon Euro olan Camavinga için en az 80 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fransız orta saha oyuncusunun ismi Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa'nın kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Rugani'nin 'tan Rennes'e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga'nın Juventus'a yakın olduğu iddia edildi.

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