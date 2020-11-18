18 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı paylaşımı

Lille'den temsilcilerimize destek! İşte o paylaşım
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

'nde ile karşılaşacak olan A 'ımızın yıldız isimlerinde ve için kulüpleri Lille'den destek paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

'nde ile karşılaşacak olan A 'ımızın yıldız isimlerinde ve için kulüpleri Lille'den destek paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...


UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız isimlerinde Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı için kulüpleri Lille'den destek paylaşımı geldi.

Lille yapmış olduğu paylaşımda;

"Türkiye için son kritik mücadele. Macaristan'a karşı hepimiz Burak ve Yusuf'un arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

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