UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı. Çift maç usülünden oynanan gruplarda 6 maç oynandı. A Milli Futbol Takımı'mız B Ligi'nde 3. Grup'ta yer alırken 6 maç sonunda topladığı 6 puanla 4. sırada grubunu tamamladı ve C Ligi'ne düştü. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar...

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2020-2021 sezonu 6. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

B Ligi 3. Grup maçında Macaristan'a konuk olan Türkiye, 57. dakikada David Siger ve 90+5. dakikada Kevin Varga'nın attığı golle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Macaristan, bu galibiyetle grubu 11 puanla ilk sırada bitirdi.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan, evinde Rusya'yı 10. dakikada Nemanja Radonjic, 25 ve 45+1. dakikalarda Luka Jovic, 41. dakikada Dusan Vlahovic, 64. dakikada Filip Mladenovic'in golleriyle 5-0 yendi.

İTALYA VE BELÇİKA FİNALLERE KALDI

Günün öne çıkan mücadelesinde İtalya, deplasmanda Bosna Hersek'i 22. dakikada Andrea Belotti ve 68. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek A Ligi 1. Grup'ta 12 puanla zirvede yer aldı.

A Ligi 2. Grup'ta Belçika, evinde Danimarka'yı 3. dakikada Youri Tielemans, 56 ve 69. dakikalarda Romelu Lukaku, 88. dakikada Kevin De Bruyne'nin kaydettiği gollerle 4-2 yendi. Danimarka'nın gollerini, 17. dakikada Jonas Wind ve 87. dakikada Nacer Chadli kendi kalesine attı. Belçika, 15 puanla grubunu zirvede tamamladı.

Böylece Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya ile Belçika da 4 ülkenin mücadele edeceği Uluslar Ligi finallerine kaldı.

Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçların ardından Avusturya, Çekya, Macaristan, Galler A Ligi'ne, Arnavutluk, Ermenistan, Slovenya B Ligi'ne yükseldi.

Bosna Hersek, İzlanda B Ligi'ne, Kuzey İrlanda, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan C Ligi'ne düştü. Kazakistan, Estonya, Moldova ise C Ligi'nde kalabilmek için play-out maçları oynayacak takımlar oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Bosna Hersek-İtalya: 0-2, Polonya-Hollanda: 1-2

2. Grup: İngiltere-İzlanda: 4-0, Belçika-Danimarka: 4-2

B Ligi

1. Grup: Kuzey İrlanda-Romanya: 1-1, Avusturya-Norveç: 1-1

2. Grup: İsrail-İskoçya: 1-0, Çekya-Slovakya: 2-0

3. Grup: Macaristan-Türkiye: 2-0, Sırbistan-Rusya: 5-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan: 0-0, Galler-Finlandiya: 3-1

C Ligi

2. Grup: Ermenistan-Kuzey Makedonya: 1-0, Gürcistan-Estonya: 0-0

3. Grup: Kosova-Moldova: 1-0, Yunanistan-Slovenya: 0-0

4. Grup: Kazakistan-Litvanya: 1-2, Arnavutluk-Belarus: 3-2

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