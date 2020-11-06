Balotelli'den şaşırtan hamle! O takımla antrenmanlara başladı
Transfer döneminde birçok Avrupa takımının yanı sıra Türk kulüpleri ile de adı geçen İtalyan forvet Mario Balotelli, flaş bir kararla İtalya 4. Lig takımlarından Franciacorta ile antrenmanlara çıkmaya başladı.
Son olarak Brescia forması giyen golcü oyuncu Mario Balotelli'den sürpriz bir hareket geldi. Sezon başından bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan İtalyan futbolcunun, 4. lig takımlarından Franciacorta ile idmanlara çıktığı ifade edildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Franciacorta, boşta olan Balotelli'ye bu teklifi götürdü ve yıldız oyuncu da fiziki formunu korumak için, 4. lig ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi. (Fotomaç)
30 yaşındaki golcü isim, kariyerinde bir dönem Manchester City, Liverpool, Milan ve Olympique Marsilya gibi kulüplerde forma giymişti.
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