İtalya'da gündem Yusuf Yazıcı: "Milan'ı "Zlatanladı"

Avrupa; Milan’a San Siro’da hat-trick yapan Trabzonspor’un yetiştirdiği milli futbolcumuzu konuşuyor. Fransız L’Equipe, “Avrupa Ligi: Yusuf Yazıcı Milan’ı ‘Zlatanladı’, Lille grubun liderliğini kaptı” başlığıyla futbolcumuzu göklere çıkardı.

Trabzonspor altyapısında forma giyerken lise takımıyla dünya şampiyonluğu yaşayan ve Fırtına'da oynadığı futbolla geçen sezon başında 17.5 milyon euro'ya Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Yusuf Yazıcı, Burak yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'a konuk olurken Yusuf Yazıcı maça damga vurdu. 23 yaşındaki orta saha, Guiseppe Meazza'da İtalyan devine hat-trick yaparken, tarihe geçti.

SAN SIRO'DA 2. HAT-TRİCK

Yusuf Yazıcı Avrupa'da bu sezon ikinci kez hattrick yaptı. Bu sezon Sparta Prag karşısında imza attığı hat-trickten sonra Milan'a da 3 gol birden atmayı başardı. 3 Avrupa Ligi maçında 6 gol kaydeden başarılı futbolcumuz, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hattrick yapan 2. oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu Rivaldo da 2000-2001'de Barcelona formasıyla Milan'a karşı hat-trick yapmıştı. Yazıcı, Fransız, İtalyan ve dünya basınından da büyük övgüler aldı. Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe; "Avrupa Ligi: Yusuf Yazıcı Milan'ı 'Zlatanladı', Lille grubun liderliğini kaptı" manşetiyle milli futbolcumuzu kapağına taşıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Avrupa'da attığı gollerle ülkemizi gururlandıran Yusuf Yazıcı'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun aracılığıyla Milan maçı sonrasında Yusuf Yazıcı'yı aradı. Milan maçındaki performansından dolayı Yusuf'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcuyla bir süre de sohbet etti.

RIVALDO GİBİ YUSUF YAZICI

Eurosport gazetesi, "Rivaldo gibi Yusuf Yazıcı, Milan'da hiç görülmemiş" başlığıyla milli yıldızımıza övgüler yağdırdı. Yusuf Yazıcı'nın Avrupa lig maçlarında iki "hat-trick" yapmasıyla en skorer futbolcu olduğunun hatırlatıldığı haberde, Yusuf Yazıcı'nın 20 yıl sonra Milan'ın sahasında 3 gol atan ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

AVRUPA LİGİ'NİN KRALI

20 Minutes gazetesi de, Yusuf Yazıcı'nın Ligue 1 maçlarına ilk 11'de başlamadığını ancak Avrupa Ligi'nin "kralı" olduğunu yazdı. Genç maestro, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığında zirveye çıktı.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİĞİ BİTİRDİ

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "(Milan'ın) 24 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yazıcı ve Lille şovu" başlığıyla Yusuf Yazıcı'ya maç değerlendirmesinde 8 puanla en yüksek puanı verip, karşılaşmanın "en iyi oyuncusu" seçti.

FRANSA'NIN ONURUNU KURTARAN TÜRK

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan bir başka haberde ise Yusuf Yazıcı'nın Rivaldo'dan bu yana San Siro'da hat-trick yapan ikinci oyuncu olduğu hatırlatılırken, "Fransa'nın onurunu kurtaran Türk olduğu" yorumu yapıldı.

TORUNLARINA ANLATACAĞI ANISI OLDU

Corriere dello Sport da Yusuf Yazıcı'ya 3 gollük performansından ötürü 8 tam puan verdi. Gazete, milli futbolcu için San Siro'da attığı 3 golle torunlarına anlatacağı bir anıya sahip olduğunu yazdı.

HAFTANIN EN İYİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü haftaya milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damga vurdu. Yusuf, yaptığı hat-trick ile takımını sırtladı. 3 maçta 6 golle krallık tahtına oturan milli yıldızımız, haftanın ilk 11'inde kendine yer buldu ve en iyi oyuncu seçildi. Sivasspor forması giyen Caner Osmanpaşa da Karabağ maçında attığı golle haftanın 11'ine adını yazdırdı.

DİĞER