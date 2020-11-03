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DÜNYADAN FUTBOL

Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü açıklaması

Rodgers'tan Çağlar açıklaması! Sakatlığı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Leicester City Teknik Direktörü , sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen milli futbolcu için flaş açıklamada bulundu. Rodgers, "Çağlar beklediğimizden daha iyi durumda ve kısa bir sürede sahalara dönecek" dedi.

İngiltere ekiplerinden Leicester City'de forma giyen yıldız stoper milli maç döneminde antrenmanda sakatlanmış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü 4-1'lik Leeds United galibiyetinin ardından verdiği röportajda Söyüncü'nün son durumunu da açıkladı.

Milli stoperin 3 aydan daha kısa bir sürede sahalara dönebileceğini vurgulayan Rodgers, "Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir." dedi.

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