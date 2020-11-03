Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü açıklaması
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için flaş açıklamada bulundu. Rodgers, "Çağlar beklediğimizden daha iyi durumda ve kısa bir sürede sahalara dönecek" dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen yıldız stoper Çağlar Söyüncü milli maç döneminde antrenmanda sakatlanmış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers 4-1'lik Leeds United galibiyetinin ardından verdiği röportajda Söyüncü'nün son durumunu da açıkladı.
Milli stoperin 3 aydan daha kısa bir sürede sahalara dönebileceğini vurgulayan Rodgers, "Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir." dedi.
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