03 Kasım 2020, Salı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs'in Manchester Worsley'de ki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville'e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgilere göre Greville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.
Giggs'e tutuklama kararı!
Galler Milli Takım Teknik Direktörü Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Efsane isim daha sonrasında kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.
Galler Teknik Direktörü ve efsane futbolcu Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Giggs, ödenen kefaletin ardından serbest bırakıldı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in Teknik Direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs'in Manchester Worsley'de ki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville'e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgilere göre Greville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.
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