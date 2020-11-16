Cüneyt Çakır UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Çekya - Slovenya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Çekya'nın Plzen kentindeki Doosan Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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