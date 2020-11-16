16 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Çekya - Slovenya maçını yönetecek

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

kokartlı hakemimiz , Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Çekya'nın Plzen kentindeki Doosan Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

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