Barcelona Başkan Adayı Emili Rousaud flaş öneri! "Messi'nin adı verilsin"

Barcelona ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Lionel Messi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Kulübün başkan adaylarından Emili Rousaud'dan flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

Altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona ile davalık olmamak adına sözleşmesini tamamlamaya karar veren Lionel Messi'nin, Katalan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Messi ile sorun yaşayan başkan Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz aylarda istifa etmişti. Bartomeu'dan boşalan koltuk için Victor Font ve eski başkan Joan Laporta gibi isimler adaylığını koydu.

Barcelona'nın başkan adayları arasında yer alan bir diğer isim Emili Rousaud oldu. Rousaud, vaatleri arasına sürpriz bir seçeneği de ekledi. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; başkan adayı Rousaud, seçilirse Lionel Messi'nin adının Camp Nou'ya verilmesi için referandum yapacağını duyurdu.

DİĞER