27 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Başkan Adayı Emili Rousaud flaş öneri! "Messi'nin adı verilsin"

Flaş öneri! Messi'nin adı Camp Nou'ya...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.11.2020

Barcelona ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Lionel Messi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Kulübün başkan adaylarından Emili Rousaud'dan flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

Altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona ile davalık olmamak adına sözleşmesini tamamlamaya karar veren Lionel Messi'nin, Katalan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Messi ile sorun yaşayan başkan Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz aylarda istifa etmişti. Bartomeu'dan boşalan koltuk için Victor Font ve eski başkan Joan Laporta gibi isimler adaylığını koydu.

Barcelona'nın başkan adayları arasında yer alan bir diğer isim Emili Rousaud oldu. Rousaud, vaatleri arasına sürpriz bir seçeneği de ekledi. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; başkan adayı Rousaud, seçilirse Lionel Messi'nin adının 'ya verilmesi için referandum yapacağını duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolfsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Wolfsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Maradona son yolculuğuna uğurlandı! Maradona son yolculuğuna uğurlandı!
Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör