15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor! Oyuncu+para...

Juve Hakan'ı istiyor! Oyuncu+para...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli yıldızımız 'nu transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki oyuncu için Federico Bernardeschi ve bir miktar para önerdiği iddia edildi. | Son dakika transfer haberleri

Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , Avrupa devlerini peşine taktı. İtalya Serie A devleri Inter ve Juventus milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek ve Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, 5-6 milyon euro bandında yıllık ücret talep ediyor.

ÇALHANOĞLU'NA KARŞILIK BERNARDESCHI!

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu için Federico Bernardeschi'yi takasta kullanmak istiyor. A Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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