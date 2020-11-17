UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup 6. hafta mücadelesinde İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Almanya maçı 17 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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