UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 3. Grup maçında Slovenya ile Kosova karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Slovenya - Kosova maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçlar oynanırken C Ligi 3. Grup maçında Slovenya ile Kosova kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Kosova maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SLOVENYA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Slovenya - Kosova maçı 15 Kasım Pazar günü saat 22:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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