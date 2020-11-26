26 Kasım 2020, Perşembe
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3-3 biten maçta Braga'nın gollerini Musrati, Paulinho ve Fransergio atarken, Leicester'in sayılarını ise Barnes, Thomas ve Vardy kaydetti.
Braga 3-3 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City deplasmanda Braga ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı ve 62 dakika görev yaptığı karşılaşmada bir diğer milli gururumuz Çağlar Söyüncü sakatlı sebebiyle kadroda yer almadı.
Braga ile Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Leicester'da Cengiz Ünder maça 11'de başladı.
3-3 biten maçta Braga'nın gollerini Musrati, Paulinho ve Fransergio atarken, Leicester'in sayılarını ise Barnes, Thomas ve Vardy kaydetti.
Bu sonucun ardından Leicester City puanını 10'a yükseltirken, Braga 7 yaptı.
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