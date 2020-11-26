26 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Braga 3-3 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cengiz ilk 11'de başladı! Leicester maçı bırakmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'nde deplasmanda ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcumuz 'in ilk 11'de sahaya çıktığı ve 62 dakika görev yaptığı karşılaşmada bir diğer milli gururumuz Çağlar Söyüncü sakatlı sebebiyle kadroda yer almadı.

ile , G Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Leicester'da maça 11'de başladı.

3-3 biten maçta Braga'nın gollerini Musrati, Paulinho ve Fransergio atarken, Leicester'in sayılarını ise Barnes, Thomas ve Vardy kaydetti.

Bu sonucun ardından Leicester City puanını 10'a yükseltirken, Braga 7 yaptı.



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