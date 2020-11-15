15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Belçika - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Belçika - İngiltere maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Belçika - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde 5. maçlar oynanırken A Ligi 2. Grup maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika - İngiltere maçı 15 Kasım Pazar günü saat 22:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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