UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup maçında Belçika ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Belçika - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçlar oynanırken A Ligi 2. Grup maçında Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika - İngiltere maçı 15 Kasım Pazar günü saat 22:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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