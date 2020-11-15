San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 14 Kasım Cumartesi günü oynanan maçlarla devam ederken, günün sonucu en çok merak edilen maçlarından biri San Marino - Cebelitarık arasında oynanmıştı. İki takım, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaşırken; maç sonu açıklamalarda bulunan San Marino'lu futbolcu Dante Rossi gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan A, C ve D gruplarında oynanan maçlarla devam etti.
Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü 9 maç oynanırken, günün en çok konuşulan maçlarından biri San Marino ile Cebelitarık arasında oynandı.
Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede iki takım puanları paylaşırken, San Marino tarihinde ilk kez üst üste 2. maçından puanla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan San Marino'lu futbolcu Dante Rossi, röportaj esnasında duygusal anlar yaşadı.
Rossi, yaptığı açıklamada "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun." ifadelerini kullandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rossi, 90 dakika sahada kaldı.
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