15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 14 Kasım Cumartesi günü oynanan maçlarla devam ederken, günün sonucu en çok merak edilen maçlarından biri San Marino - Cebelitarık arasında oynanmıştı. İki takım, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaşırken; maç sonu açıklamalarda bulunan San Marino'lu futbolcu Dante Rossi gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

'nde heyecan A, C ve D gruplarında oynanan maçlarla devam etti.

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü 9 maç oynanırken, günün en çok konuşulan maçlarından biri ile Cebelitarık arasında oynandı.

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede iki takım puanları paylaşırken, tarihinde ilk kez üst üste 2. maçından puanla ayrılmayı başardı.

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 'lu futbolcu , röportaj esnasında duygusal anlar yaşadı.

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Rossi, yaptığı açıklamada "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun." ifadelerini kullandı.

San Marino - Cebelitarık maçı sonrası duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rossi, 90 dakika sahada kaldı.

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