UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup maçında Hollanda ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçlar oynanırken A Ligi 1. Grup maçında Hollanda ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Bosna Hersek maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HOLLANDA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Bosna Hersek maçı 15 Kasım Pazar günü saat 20:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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