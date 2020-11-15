UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup maçında İtalya ile Polonya karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçlar oynanırken A Ligi 1. Grup maçında İtalya ile Polonya kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Polonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İTALYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İtalya - Polonya maçı 15 Kasım Pazar günü saat 22:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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