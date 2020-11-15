15 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Bize galibiyet yakışır! Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye - Rusya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

A Milli Takımımız, 'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında mutlak galibiyet peşinde. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

15 Kasım Pazar günü saat 20:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak maçı yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

KRİTİK 2 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (), Mert Müldür, (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), (Galatasaray)

Orta saha: (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

TÜRKİYE RUSYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TÜRKİYE: MERT, SANGARE, MERİH, OZAN KABAK, CANER, OZAN TUFAN, HAKAN, İRFAN CAN, CENGİZ, DENİZ, CENK.

RUSYA: GUILHERME, KARAVAEV, DIVEEV, DZHIKIYA, ZHIRKOV, MIRANCHUK, KUZYAEV, FOMIN, IONOV, CHERYSHEV, CHALOV

RUSYA MİLLİ TAKIMINDA TESTLER NEGATİFE DÖNDÜ

Rusya'nın Moldova ile oynadığı özel maç öncesinde Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Bu oyunculara yapılan ikinci testler negatife döndü. Takımla çalışmaya başladılar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
A Milli Takım'ımız hazırlıkları tamamladı! A Milli Takım'ımız hazırlıkları tamamladı!
Potanın Perileri mağlup oldu Potanın Perileri mağlup oldu
Rus yıldızdan flaş itiraf! Bize saldıracaklar Rus yıldızdan flaş itiraf! "Bize saldıracaklar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör