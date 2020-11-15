Bize galibiyet yakışır! Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile Rusya karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
A Milli Takımımız, Rusya'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında mutlak galibiyet peşinde. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
15 Kasım Pazar günü saat 20:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak maçı yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.
KRİTİK 2 EKSİK
Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
TÜRKİYE RUSYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TÜRKİYE: MERT, SANGARE, MERİH, OZAN KABAK, CANER, OZAN TUFAN, HAKAN, İRFAN CAN, CENGİZ, DENİZ, CENK.
RUSYA: GUILHERME, KARAVAEV, DIVEEV, DZHIKIYA, ZHIRKOV, MIRANCHUK, KUZYAEV, FOMIN, IONOV, CHERYSHEV, CHALOV
RUSYA MİLLİ TAKIMINDA TESTLER NEGATİFE DÖNDÜ
Rusya'nın Moldova ile oynadığı özel maç öncesinde Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Bu oyunculara yapılan ikinci testler negatife döndü. Takımla çalışmaya başladılar.
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