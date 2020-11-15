15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Portekiz 0-1 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son şampiyonlarda kazanan Fransa!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

3. Grup'ta son Avrupa şampiyonu ile son dünya şampiyonu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Kante'nin golüyle 1-0 kazandı ve grupta yoluna namağlup devam etti.

3. Grup'ta ile karşılaştı. 4 maçta 10 puan toplayan iki ekibin mücadelesini Fransa 1-0 kazandı ve Portekiz'in yenilmezlik serisine son verdi.

'Horozlar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada N'Golo Kante attı.

Bu sonuçla birlikte son dünya şampiyonu Fransa 13 puana yükseldi ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Portekiz ise 10 puanda kaldı.

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