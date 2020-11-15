UEFA Uluslar Ligi: Portekiz 0-1 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta son Avrupa şampiyonu Portekiz ile son dünya şampiyonu Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Kante'nin golüyle 1-0 kazandı ve grupta yoluna namağlup devam etti.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta Portekiz ile Fransa karşılaştı. 4 maçta 10 puan toplayan iki ekibin mücadelesini Fransa 1-0 kazandı ve Portekiz'in yenilmezlik serisine son verdi.

'Horozlar'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada N'Golo Kante attı.

Bu sonuçla birlikte son dünya şampiyonu Fransa 13 puana yükseldi ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Portekiz ise 10 puanda kaldı.

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