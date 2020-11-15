15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: İsveç 2-1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İsveç ilk puanlarını aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

3. Grup'ta sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi İsveç, 2-1 kazanarak gruptaki ilk puanlarını aldı.

3. Grup'ta mücadele eden , ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İsveç'e galibiyete getiren golleri 36. dakikada Kulusevski ve 45+2'de Danielson kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 82. dakikada Danielson'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte İsveç 5 maç sonunda grupta ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Son şampiyonlarda kazanan Fransa! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ramos kaçırdı İspanya berabere kaldı! Ramos kaçırdı İspanya berabere kaldı!
Son şampiyonlarda kazanan Fransa! Son şampiyonlarda kazanan Fransa!
Almanya geriden gelerek kazandı! Almanya geriden gelerek kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör