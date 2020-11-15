UEFA Uluslar Ligi: İsveç 2-1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta İsveç sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadeleyi İsveç, 2-1 kazanarak gruptaki ilk puanlarını aldı.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta mücadele eden İsveç, Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İsveç'e galibiyete getiren golleri 36. dakikada Kulusevski ve 45+2'de Danielson kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 82. dakikada Danielson'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte İsveç 5 maç sonunda grupta ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

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