13 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Kuzey İrlanda 1-2 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Slovakya uzatmalarda bileti kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

biletini alma adına oynanan play-off final maçında normal süresi 1-1 biten maçta Slovakya uzatmalar sonucunda 'yı  2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () play-off finallerinde , Slovakya'yı konuk etti.

Deplasman ekibi Slovakya, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmaların 110. dakikasında Michal Duris'in attığı golle 2-1 galip geldi ve EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı.

Slovakya'nın diğer golünü ise 17. dakikada Trabzonspor'un eski yıldızı Juraj Kucka kaydetti.

Kuzey İrlanda'nın tek golünü ise 87. dakikada Milan Skriniar kendi kalesine attı.

EURO 2020, yeni tip corona virüsü nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

Macaristan 2-1 İzlanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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