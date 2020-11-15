İsviçre 1-1 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya deplasmanda İsviçre ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Avrupa'da en çok milli formayı giyen isim olan Sergio Ramos kaçırdığı 2 penaltıyla karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya deplasmanda İsviçre ile karşılaştı. Ev sahibi takım 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İsviçre'nin golünü 26. dakika Freuler kaydetti. İspanya'nın golünü 89. dakikada Moreno attı. Ayrıca İspanyollar Sergio Ramos'un ayağından 57 ve 80. dakikalarda penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından İspanya puanı 8 yaparken İsviçre 3 puana yükseldi.

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