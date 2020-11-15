15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İsviçre 1-1 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Ramos kaçırdı İspanya berabere kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

UEFA A Grubu'nda deplasmanda ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Avrupa'da en çok milli formayı giyen isim olan kaçırdığı 2 penaltıyla karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

UEFA A Grubu'nda deplasmanda ile karşılaştı. Ev sahibi takım 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İsviçre'nin golünü 26. dakika Freuler kaydetti. İspanya'nın golünü 89. dakikada Moreno attı. Ayrıca İspanyollar 'un ayağından 57 ve 80. dakikalarda penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından İspanya puanı 8 yaparken İsviçre 3 puana yükseldi.

Sergio Ramos rekora imza attı!

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