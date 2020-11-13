13 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Macaristan 2-1 İzlanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Macaristan Avrupa Şampiyonası'nda! 90.dakikada...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

Tek maç üzerinden oynanan play-off final maçında 1-0 geriye düşen , İzlanda'yı 2-1 mağlup ederek biletini elde etti.

biletini alamayan İzlanda, UEFA Uluslar Ligi fırsatını da kullanamadı. İzlanda, play-off A yolu üzerinden Romanya'yı eleyip çıktığı final maçında 'a karşı 88.dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve büyük hüsran yaşadı.
Macaristan'ın gollerini; Nego ve Szoboszlai kaydetti. İzlanda'nın tek golünü ise Sigurdsson attı.

Macaristan böylece Euro 2020 finallerinde Almanya, Portekiz ve Fransa ile eşleşti.

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