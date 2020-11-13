Macaristan 2-1 İzlanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tek maç üzerinden oynanan play-off final maçında 1-0 geriye düşen Macaristan, İzlanda'yı 2-1 mağlup ederek Euro 2020 biletini elde etti.

Euro 2020 biletini alamayan İzlanda, UEFA Uluslar Ligi fırsatını da kullanamadı. İzlanda, play-off A yolu üzerinden Romanya'yı eleyip çıktığı final maçında Macaristan'a karşı 88.dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve büyük hüsran yaşadı.

Macaristan'ın gollerini; Nego ve Szoboszlai kaydetti. İzlanda'nın tek golünü ise Sigurdsson attı.



Macaristan böylece Euro 2020 finallerinde Almanya, Portekiz ve Fransa ile eşleşti.

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