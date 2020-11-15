15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya 3-1 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Almanya geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

A Ligi 4 Grup mücadelesinde sahasında 'yı konuk etti. Panzerler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak liderliğe yükseldi.

ve grup maçında Arena'da karşı karşıya geldi. Panzerler 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak puanını 9'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.

Almanya'nın gollerini; 23. dakikada Sane, 33 ve 64. dakikalarda Timo Werner kaydetti.

Ukrayna'nın tek golünü ise Yaremchuk attı. Konuk takım bu sonucun ardından 6 puanda kaldı ve 3. sırada kaldı.
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