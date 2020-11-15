15 Kasım 2020, Pazar
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Sergio Ramos rekora imza attı!
İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Sergio Ramos yeni bir rekora imza attı. Tecrübeli stoper ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile oynadığı mücadelede görev alarak Avrupa'da en çok milli formayı giyen isim oldu. Ramos ayrıca bu karşılaşmada 2 penaltı atışından yararlanamadı.
İspanya'nın Uluslar Ligi'nde İsviçre'ye konuk olduğu maçta sahaya çıkan Sergio Ramos, milli takım formasını Avrupa'da en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi oldu.
İspanyol savunmacıyı; 176 maçla Buffon, 169 maçla Ronaldo takip etti. Başarılı stoper ülkesinin kazandığı 57 ve 80. dakikadaki penaltı atışlarından ise yararlanamadı.
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