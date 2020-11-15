15 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sergio Ramos rekora imza attı!

Sergio Ramos rekora imza attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

İspanya Milli Takımı'nın yıldız ismi yeni bir rekora imza attı. Tecrübeli stoper ülkesinin 'nde İsviçre ile oynadığı mücadelede görev alarak Avrupa'da en çok milli formayı giyen isim oldu. Ramos ayrıca bu karşılaşmada 2 penaltı atışından yararlanamadı.

İspanya'nın 'nde İsviçre'ye konuk olduğu maçta sahaya çıkan , formasını Avrupa'da en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi oldu.

İspanyol savunmacıyı; 176 maçla Buffon, 169 maçla Ronaldo takip etti. Başarılı stoper ülkesinin kazandığı 57 ve 80. dakikadaki penaltı atışlarından ise yararlanamadı.

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