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DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal Yusuf Yazıcı talip oldu! Mesut Özil'in yerine...

İngiliz devi Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Yusuf Yazıcı, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak milli yıldızımız Premier Lig ekiplerinden 'in radarına girdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

İngiliz basını, Lille'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın, 'in yeni Mesut Özil'i olacağını yazdı.

Fransız ekiplerinden Lille'de son dönemde yaşanan Yusuf Yazıcı fırtınası, giderek büyüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başaran Yusuf için İngilizler'den Arsenal iddiası geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Arsenal kulübünün, 23 yaşındaki yıldız ismi yakından takip ettiği oyun stili ve tekniğiyle, Arsenal'in yeni Mesut Özil'i olabileceğini yazdı.

Haberde Yusuf için Arsenal'in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille kulübünün şimdi de Yusuf Yazıcı'yı bir Avrupa devine göndermeye hazır olduğunu öne sürüldü.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.

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