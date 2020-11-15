Christoph Daum'dan samimi itiraf! "Yaralarımı sardım ama izleri kaldı"
Ülkemizde Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, samimi bir itirafta bulundu. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Hayatım kurşun kalemle yazılmadı, bana uymayan şeyleri istesem de silemem. Kendi kendime oluşturduğum yaralar iyileşti ama izleri kaldı." şeklinde konuştu.
Ülkemizde daha önce 3 takım çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Alman basınına samimi açıklamalarda bulundu. 2017'den beri takım çalıştırmayan 67 yaşındaki teknik adam, "Hayatım kurşun kalemle yazılmadı, bana uymayan şeyleri istesem de silemem. Kendi kendime oluşturduğum yaralar iyileşti ama izleri kaldı." dedi.
İşte Alman çalıştırıcının röportajının tamamı:
"YAKIN ARKADAŞLARIMI KAYBEDİYORUM"
Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili; "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım." dedi.
"YARALAR İYİLEŞTİ AMA İZİ KALDI"
2000 yılında yaşanan kokain krizi üzerine sorulan sorula hakkında konuşan Alman teknik adam; "Birçok gazeteci hayatımın o dönemine odaklanıyor. Kariyerimin diğer kısımlarının tamamen görmezden gelinmesine şaşırıyorum. Hayatım kurşun kalemle yazılmadı, bana uymayan şeyleri istesem de silemem. Kendi kendime oluşturduğum yaralar iyileşti ama izleri kaldı." dedi.
"BEŞİKTAŞ TEKRAR İSTEDİ BEN REDDETTİM"
Beşiktaş'taki ayrılık süreci üzerine konuşan Daum; "2000'den sonra tekrar başarılı günlere dönmek istedim ama yapamadım. Bir araya ihtiyacım vardı. O dönem yargılandığım Koblenz ile çalıştığım İstanbul arasında gidip gelmek kolay olmadı. Beşiktaş durumumu tam olarak anladı ve 2 aylık ara vermemi istedi. Beni 2 ay sonra tekrar göreve beklediklerini söylediler, ben bunu reddettim. Hazır değildim." dedi.
Christoph Daum, Türkiye'de Fenerbahçe'yle 2 kez Beşiktaş'la 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, son olarak 2017 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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