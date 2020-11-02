Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü Inter ile karşılaşacak Real Madrid'de, Eder Militao yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Eflatun-beyazlılar, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bilgilendirme yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Eder Militao'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Madrid ekibinin açıklamasında, "Eder Militao'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımın geri kalanında, teknik ekipte ve oyuncuyla teması olan diğer kişilerde ise corona virüsüne rastlanılmamıştır" denildi.

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