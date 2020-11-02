02 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'de Eder Militao yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Real Madrid'de yıldız isim Covid-19'a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü Inter ile karşılaşacak 'de, Eder Militao yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Eflatun-beyazlılar, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bilgilendirme yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le karşı karşıya gelecek olan 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Eder Militao'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Madrid ekibinin açıklamasında, "Eder Militao'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Takımın geri kalanında, teknik ekipte ve oyuncuyla teması olan diğer kişilerde ise corona virüsüne rastlanılmamıştır" denildi.

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