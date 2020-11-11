Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

A Milli Futbol Takımı'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü sebebiyle anma töreni düzenledi. Teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarla törende hazır bulundu.