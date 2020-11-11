11 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

Macaristan'da Covid-19 vakası! Türkiye...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

A Milli Futbol Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden 'da teknik direktör 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden , 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

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