07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Fulham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile Fulham karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde West Ham ile Fulham kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United - Fulham maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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