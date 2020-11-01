01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Aston Villa 3-4 Southampton | MAÇ SONUCU

7 gollü maçta kazanan Southampton
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında Southampton, deplasmanda 'yı 4-3 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Ward-Prowse (2), Vestergaard ve Ings kaydetti.

Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde ile Southampton, Villa Park'ta karşılaştı. Konuk ekip maçı 4-3 kazandı.

Karşılaşmada Southampton'un golleri; 20. dakikada Vestergaard, 33. ve 45. dakikalarda Ward-Prowse ve 58. dakikada Danny Ings'den geldi.

Aston Villa'nın golleri, 62. dakikada Tyrone Mings, 90+3'te Ollie Watkins'in penaltı vuruşu ve 90+7'de Jack Grealish'den geldi.

ZİRVENİN 3 PUAN GERİSİNDE

Bu sonuçla birlikte Southampton puanını 13'e yükseltti ve zirvenin 3 puan arkasına geldi. Aston Villa ise 12 puanda kaldı.

Aston Villa, Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal'e konuk olacak. Southampton ise aynı haftada sahasında Newcastle'a konuk olacak.

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