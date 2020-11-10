A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.