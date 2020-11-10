10 Kasım 2020, Salı

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A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar

A Milli Futbol Takımı'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü sebebiyle anma töreni düzenledi. Teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarla törende hazır bulundu.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:30
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A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

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A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar

Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu.

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A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar

Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

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A Milli Futbol Takımı'ndan anlamlı hareket! Mustafa Kemal Atatürk'ü özel formalarla andılar
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