08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Liverpool: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City ile Liverpool puanları paylaştı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile , 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü kaydederken, konuk takımın golü 'tan (p) geldi.

Premier Lig'in 8. haftasındaki dev maçta ile , Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızılar, 13. dakikada 'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 31. dakikada ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Manchester City, bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak 11. sırada yer aldı. Puanını 17'ye çıkaran Liverpool ise 3. sırada kendine yer buldu.

'in 9. haftasında Manchester City, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.30'da Tottenham deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise aynı gün TSİ 18.00'de 'i ağırlayacak.

Vardy Leicester'ı sırtladı haberin devamı
Tottenham Kane ile 3 puana uzandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Gol düellosunda kazanan Leverkusen! Gol düellosunda kazanan Leverkusen!
Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi
Mkhitaryan şov yaptı Roma kazandı Mkhitaryan şov yaptı Roma kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör