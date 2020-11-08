Manchester City Liverpool: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Liverpool, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Gabriel Jesus kaydederken, konuk takımın golü Mohamed Salah'tan (p) geldi.
Premier Lig'in 8. haftasındaki dev maçta Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızılar, 13. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 31. dakikada Gabriel Jesus ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Manchester City, bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak 11. sırada yer aldı. Puanını 17'ye çıkaran Liverpool ise 3. sırada kendine yer buldu.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.30'da Tottenham deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise aynı gün TSİ 18.00'de Leicester City'i ağırlayacak.
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