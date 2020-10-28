28 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 2-0 Midtjylland | MAÇ SONUCU

Liverpool 2'de 2 yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

2. hafta maçında sahasında takımı Midtjylland karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini Jota ve Salah'ın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etti.

D Grubu'nda ikinci hafta maçında ile Midtjylland karşılaştı. Anfield'daki maçı evsahibi ekip 2-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 55'te Jota ve 90'da Salah (penaltı) kaydetti.

Midtjylland ağlarını havalandıran Jota, Liverpool tarihinin 10,000. golünü kaydetti. Liverpool'un 10 bininci resmi maç golünü atan Diogo Jota, bunu kulüp tarihindeki ilk golden 128 yıl sonra kaydetti (Eylül 1892).

İngiliz ekibi bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. temsilcisi ise puanla tanışamadı.

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