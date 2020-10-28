28 Ekim 2020, Çarşamba
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Liverpool 2-0 Midtjylland | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool sahasında Danimarka takımı Midtjylland karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini Jota ve Salah'ın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci hafta maçında Liverpool ile Midtjylland karşılaştı. Anfield'daki maçı evsahibi ekip 2-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 55'te Jota ve 90'da Salah (penaltı) kaydetti.
Midtjylland ağlarını havalandıran Jota, Liverpool tarihinin 10,000. golünü kaydetti. Liverpool'un 10 bininci resmi maç golünü atan Diogo Jota, bunu kulüp tarihindeki ilk golden 128 yıl sonra kaydetti (Eylül 1892).
İngiliz ekibi bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. Danimarka temsilcisi ise puanla tanışamadı.
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