Serie A: Genoa Roma: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Genoa sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Mkhitaryan hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Genoa evinde Roma'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren golleri 45+2, 66 ve 85. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan kaydetti ve hat-trick yaptı. Ev sahibinin tek golü ise 50. dakikada Pjaca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma yenilmezlik serisini sürdürürken, 7 hafta sonunda 14 puana yükseldi. Genoa ise 5 puanda kaldı.

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