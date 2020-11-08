09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Genoa Roma: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mkhitaryan şov yaptı Roma kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Mkhitaryan hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde evinde 'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren golleri 45+2, 66 ve 85. dakikalarda kaydetti ve hat-trick yaptı. Ev sahibinin tek golü ise 50. dakikada Pjaca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma yenilmezlik serisini sürdürürken, 7 hafta sonunda 14 puana yükseldi. Genoa ise 5 puanda kaldı.

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