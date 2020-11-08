08 Kasım 2020, Pazar
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Leicester City Wolverhampton: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, sahasında Wolverhampton'ı Jamie Vardy'nin penaltıda attığı golle 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Jamie Vardy'nın attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leicester'da golün Vardy, 39. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
CENGİZ ÜNDER SÜRE ALMADI
Leicester City forması milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.
Leicester bu sonuçla puanını 18'e yükselterek zirvede yer aldı. 13 puanda kalan Wolves ise 8. sırada kendine yer buldu.
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