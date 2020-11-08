08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City Wolverhampton: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vardy Leicester'ı sırtladı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2020

İngiltere 'in 8. haftasında milli futbolcumuz 'in formasını giydiği , sahasında Wolverhampton'ı 'nin penaltıda attığı golle 1-0 mağlup etti.

'in 8. haftasında ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada 'nın attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Leicester'da golün Vardy, 39. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

CENGİZ ÜNDER SÜRE ALMADI

Leicester City forması milli futbolcumuz , yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Leicester bu sonuçla puanını 18'e yükselterek zirvede yer aldı. 13 puanda kalan Wolves ise 8. sırada kendine yer buldu.

Tottenham Kane ile 3 puana uzandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham Kane ile 3 puana uzandı Tottenham Kane ile 3 puana uzandı
Atalanta ile Inter yenişemedi Atalanta ile Inter yenişemedi
Juve son dakikada 1 puana razı oldu! Juve son dakikada 1 puana razı oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör