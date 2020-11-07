07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Crystal Palace 4-1 Leeds United | MAÇ SONUCU

Palace Leeds'e fark attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi C. Palace 4-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dann, 22'de Eze, 42. dakikada Costa (k.k) ve 70. dakikada ise Jordan Ayew attı. Konuk ekibin tek golü ise 27. dakikada Bamford'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace 13 puana yükselirken Leeds United ise 10 puanda kaldı.

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