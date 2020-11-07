Premier Lig: Crystal Palace 4-1 Leeds United | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi C. Palace 4-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dann, 22'de Eze, 42. dakikada Costa (k.k) ve 70. dakikada ise Jordan Ayew attı. Konuk ekibin tek golü ise 27. dakikada Bamford'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace 13 puana yükselirken Leeds United ise 10 puanda kaldı.

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