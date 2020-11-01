01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'nın 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Wolfsburg maçı 1 Kasım Pazar günü saat 20:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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