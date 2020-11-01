Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hertha Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Hertha Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Wolfsburg maçı 1 Kasım Pazar günü saat 20:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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