01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

Milan'da Zlatan resitali!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

İtalya Serie A'nın 6. haftasında ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 89 dakika görev aldığı mücadelede konuk ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'ya fırtına gibi bir başlangıç yapan , 6. haftada konuk olduğu 'yi de 2-1'lik skorla devirdi.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Franck Kessie ile 83. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti. 39 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon 4 maçta 7 gole ulaştı.

Udinese'nin sayısını ise 48. dakikada penaltıdan Rodrigo de Paul kaydetti.

Kırmızı-siyahlılarda maça 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 89 dakikada sahada kalırken, Udinese'de ise Tolgay Arslan 63 dakika görev yaptı.

Ligdeki namağlup unvanını koruyan Milan puanını 16'ya yükseltip, bu haftayı da lider bitirmeyi garantiledi.

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