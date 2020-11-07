08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig Freiburg 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig Freiburg 3-0 MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

Bundesliga'nın 7. haftasında Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden 'in rakibi Leipzig, sahasında Freiburg'u Konate, Sabitzer (p) ve Angelino'nun attığı gollerle mağlup etti.

Bundesliga'nın 7. haftasında RB Leipzig ile Freiburg, Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 26. dakikada Ibrahima Konate, 70. dakikada Marcel Sabitzer (p) ve 89. dakikada Angelino'nun attığı gollerle mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Leipzig bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Freiburg ise 6 puanla 14. sırada kaldı.

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