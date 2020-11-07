Bundesliga'nın 7. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in rakibi Leipzig, sahasında Freiburg'u Konate, Sabitzer (p) ve Angelino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 7. haftasında RB Leipzig ile Freiburg, Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 26. dakikada Ibrahima Konate, 70. dakikada Marcel Sabitzer (p) ve 89. dakikada Angelino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Leipzig bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Freiburg ise 6 puanla 14. sırada kaldı.

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