08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lukas Podolski'den Mesut Özil'e destek! "Kadro dışı kararı haksızlık"

Podolski'den Özil yorumu! Kadro dışı kararı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'de kadro dışı kalan 'e, 'den destek geldi. Alman futbolcu, "Mesut, İngiliz kulübüne uzun yıllar önemli hizmetler verdi. Kadro dışı kararı haksızlık" ifadelerinde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden 'da foram giyen , 'de kadro dışı bırakılan 'e destek verdi.

Alman yıldız, eski takım arkadaşının İngiliz kulübüne uzun yıllar önemli hizmetler verdiğini hatırlatıp, kadro dışı kararının haksızlık olduğunu söyledi.

"KADRO DIŞI KARARI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

İngiliz basınının Bild'e dayandırdığı habere göre Poldi, "Arka planda neler yaşandı bilmiyorum ancak kulüpteki altıncı veya yedinci yılında olan bir oyuncunun kadro dışı bırakıldığını düşününce, bunun kesinlikle doğru olmadığını söyleyebilirim. Mesut kötü bir şey yapmış olsa bile bunu hak etmedi" dedi.

Mesut'un hiçbir gerekçe ile kadro dışında kalmasını anlamadığını söyleyen Podolski, "Kulübüne veya takım arkadaşlarına hiçbir olumsuz davranışı olmadı. Bu birliktelik bu şekilde bitmemeli" ifadesini kullandı.

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