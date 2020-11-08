08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United Fulham: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

West Ham United Fulham: 1-0 MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında , Fulham'ı 'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İngiltere 'in 8. haftasında ile Fulham, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 90+1. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

West Ham, bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 11. sırada yer aldı. 4 puanda kalan Fulham ise 17. sırada kendine yer buldu.

Premier Lig'in 9. haftasında West Ham United, 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de Sheffield United'ın konuğu olacak. Fulham ise 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 18.00'de Everton'ı ağırlayacak.

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