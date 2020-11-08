08 Kasım 2020, Pazar
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West Ham United Fulham: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Premier Lig'in 8. haftasında West Ham United, Fulham'ı Tomas Soucek'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında West Ham United ile Fulham, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 90+1. dakikada Tomas Soucek'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
West Ham, bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 11. sırada yer aldı. 4 puanda kalan Fulham ise 17. sırada kendine yer buldu.
Premier Lig'in 9. haftasında West Ham United, 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de Sheffield United'ın konuğu olacak. Fulham ise 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 18.00'de Everton'ı ağırlayacak.
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