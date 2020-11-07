08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund Bayern Münih: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Der Klassiker'in galibi Bayern Münih!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

'nin (Bundesliga) 7. haftasında , deplasmanda 'u Alaba, Lewandowski ve Sane'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'nın 7. haftasında iki Alman devi ile , 'ta karşı karşıya geldi. Münih, rakibini 45+4. dakikada , 48. dakikada ve 80. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Dortmund'un golleri ise 45. dakikada ve 83. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 18'e çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Borussia Dortmund ise 15 puanla 3. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da 'i ağırlayacak. Borussia Dortmund ise aynı gün TSİ 22.30'da deplasmanına konuk olacak.

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