Bundesliga'nın 7. haftasında iki Alman devi Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Münih, rakibini 45+4. dakikada David Alaba, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Dortmund'un golleri ise 45. dakikada Marco Reus ve 83. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 18'e çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Borussia Dortmund ise 15 puanla 3. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da Werder Bremen'i ağırlayacak. Borussia Dortmund ise aynı gün TSİ 22.30'da Hertha Berlin deplasmanına konuk olacak.

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