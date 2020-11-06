06 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA resmen açıkladı! Yusuf Yazıcı haftanın oyuncusu seçildi

Büyük gurur! UEFA resmen açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

forması giyen ve Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcumuz , 'nde 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

H Grubu'nda Milan'la karşı karşıya gelen , milli futbolcu 'nın 3 golüyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 23 yaşındaki yıldız isim bu performansının ardından UEFA tarafından 'Haftanın oyuncusu! seçildi.

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