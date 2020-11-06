06 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Fonte'den Yusuf Yazıcı yorumu! "Avrupa Ligi onun turnuvası"

Fonte'den Yusuf yorumu! İnanılmaz...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Milan-Lille maçında atmış olduğu üç golle sahanın en iyisi olan milli gururumuz 'ya bir övgü de takım arkadaşı 'den geldi. Portekizli futbolcu Yusuf için, "Yusuf inanılmaz... , onun turnuvası. Onun adına çok mutluyum" dedi.

'nde Milan'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Lille'de, takımın gollerini atan milli yıldız geceye damgasını vurdu. Bu sezon organizasyondaki ikinci hat-trick'ini yapan Yusuf, takım kaptanı 'den de büyük övgü aldı.

Maç sonrası görüşleri sorulan Jose Fonte, milli oyuncuyla ilgili şunları söyledi:

Yusuf inanılmaz... Avrupa Ligi, onun turnuvası. Onun adına çok mutluyum. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından, çok güçlü geri dönebilmek için, böyle anları yaşayabilmek için olağanüstü çalıştı. Takımdaki herkesle çok samimi. Performansı çok iyi ve takıma yardım etti. (Fotomaç)

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